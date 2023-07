Nato: Tajani, a Vilnius ho sottolineato importanza di rafforzare dimensione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha evidenziato a Vilnius, dove è in corso il vertice della Nato, l’importanza di rafforzare la dimensione europea dell’Alleanza atlantica. Lo ha reso noto su Twitter lo stesso titolare della Farnesina. “Alla riunione dei ministri degli Esteri dei Paesi Nato ho sottolineato l’importanza di rafforzare la dimensione europea dell’Alleanza atlantica, per una Nato ancora più forte e coesa in grado di rispondere alle sfide alla sicurezza”, si legge nel tweet di Tajani. (Res)