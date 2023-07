Libia: Consiglio di Stato accetta "in linea di principio" road map su leggi elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto consiglio di Stato della Libia ha accettato “in line di principio” la road map sulle leggi elettorali emessa dal Comitato misto 6+6. Lo ha riferito il sito web d’informazione “Al Wasat”, riferendo quanto emerso durante una seduta del “Senato” libico, al quale hanno partecipato 63 membri. In questa occasione, 34 membri hanno votato a favore della road map “a condizione dell’inserimento di alcune note”. L’inviato Onu in Libia, Abdoulaye Bathily, ha recentemente dichiarato che gli sforzi del Comitato misto per la preparazione delle leggi elettorali 6+6 (formato da parlamentari della Camera dei rappresentanti dell’est e da membri dell’Alto consiglio di Stato dell’ovest) non hanno ancora risolto “i punti più controversi e per far sì che le elezioni vadano a buon fine”. In particolare, il capo della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha indicato al riguardo quattro punti controversi: primo, i criteri di ammissibilità per la candidatura alle elezioni presidenziali; secondo, la scelta se andare comunque al ballottaggio anche nel caso in cui uno dei candidati raggiunga il 50 per cento più uno dei voti al primo turno; terzo, l’articolo che stabilisce che senza un risultato decisivo al primo turno delle elezioni presidenziali, le elezioni parlamentari non verranno annullate; quarto, la richiesta di formare l’ennesimo nuovo governo di transizione prima del voto.(Lit)