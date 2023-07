Pantheon: Zaffini (Fd'I), grazie a Sangiuliano finalmente cultura al centro di politiche governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In una settimana oltre 50 mila ingressi e 200 mila euro di incasso al Pantheon. Bastano questi numeri per dimostrare come finalmente il rilancio della cultura sia al centro delle politiche del governo Meloni. Era davvero giunta l'ora che l'accesso ai nostri monumenti fosse messo a pagamento, e questo in una ottica di miglioramento e di conservazione dello stato dei nostri monumenti. Un plauso quindi al ministro Sangiuliano che si è reso protagonista di questa iniziativa con un decisionismo che mai prima di oggi sia era visto in Italia". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Franco Zaffini, presidente della commissione Sanità e Lavoro di palazzo Madama. (Rin)