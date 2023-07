Roma: Pd Campidoglio, grande soddisfazione per rilancio Largo Brambilla a Tor Bella Monaca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande soddisfazione per il rilancio di Largo Brambilla a Tor Bella Monaca. Lo esprimono i consiglieri Nella Converti, Daniele Parrucci, Svetlana Celli, Mariano Angelucci e Tiziana Biolghini a seguito dell'approvazione della mozione discussa oggi in Assemblea Capitolina che introduce importanti novità per la riqualificazione di questa periferia di Roma. "Largo Brambilla - dichiarano - sarà dei cittadini, uno spazio pubblico e un presidio di legalità. Lo immaginiamo come luogo innovativo di formazione, e grazie alla collaborazione con la Città metropolitana e le imprese selezionate porteremo in un quartiere dove sono assenti speranze e opportunità, un centro di riferimento per i giovani che non ha eguali nel territorio capitolino e che aprirà sbocchi certi nel mondo del lavoro lì dove è altissimo il tasso di abbandono scolastico, l'ascensore sociale è bloccato da tempo e dove alla domanda di lavoro risponde la criminalità organizzata". "Con questa mozione vogliamo invertire la narrazione che per troppi anni è stata fatta di questo territorio. La mozione approvata oggi dà a Tor Bella Monaca un'occasione importante di rilancio e finalmente riconosce a questo territorio il valore sociale che ha, facendo sentire le cittadine e i cittadini parte integrante e attiva di questa città". "Oggi abbiamo compiuto un passo importante e faremo in modo che questo progetto diventi concretamente quello che abbiamo immaginato, discusso e fortemente voluto in questi mesi", concludono i consiglieri. (Com)