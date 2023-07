++Nato: Meloni rimarca sostegno a Ucraina e Fianco Sud, coesione resta arma più efficace++

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un discorso in tre punti su nuove sfide della Nato, i dossier legati all’Africa e all’immigrazione, il sostegno all’Ucraina. Su questi tre temi, a quanto si apprende, si è incentrato l’intervento del presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il primo giorno di lavori del summit della Nato in corso a Vilnius. Quello della premier è stato il terzo intervento, dopo il presidente statunitense Joe Biden e il premier olandese Mark Rutte: un’occasione per rimarcare l’importanza del vertice ospitato dalla Lituania, soprattutto affinché favorisca un nuovo approccio dell’Alleanza atlantica dinnanzi alle nuove sfide che le si parano davanti, tenendo conto in particolare della quantità e della qualità degli investimenti dei Paesi membri. Meloni, puntando su uno dei cardini della sua attività di politica estera, ha posto poi l’attenzione sul tema dell’Africa, con cui bisogna costruire una partnership strategica, soprattutto per affrontare dossier più complicati come le migrazioni, un problema da affrontare a monte, e le guerre in corso in diverse regioni del continente. Il terzo e ultimo punto dell’intervento del presidente del Consiglio è stato dedicato alla necessità di garantire sostegno necessario e straordinario all’Ucraina: Meloni ha sempre ribadito che l’Italia è stata, è e sarà al fianco di Kiev per tutto il tempo necessario e il summit della Nato è certamente la migliore occasione per ribadire tale posizione. In conclusione, quindi, la premier ha sottolineato come la coesione sia l’arma più efficace affinché la Nato ottenga gli obiettivi che si è prefissata. (Rin)