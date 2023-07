Demografia: Rampelli-Mennuni (Fd'I), impegno governo a sostegno maternità, famiglia e infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi nel conferire uno dei premi di Piazza Italia a Martina Sebastiani, giovane influencer mamma, che tra pochi giorni darà alla luce la sua secondogenita e che sarà premiata da giovani e donne impegnate in ambiti lavorativi, istituzionali, sociali, ma che hanno voluto anche e soprattutto essere mamme, vogliamo rendere plastico il movimento che intendiamo propugnare per porre al centro del nostro impegno istituzionale e politico, coloro che scelgono di avere figli, e che avendoli, arricchiscono la nostra Italia". Lo dichiarano Fabio Rampelli, vicepresidente Camera dei deputati e Lavinia Mennuni senatore della Repubblica Fd'I nel corso della premiazione a Martina Sebastiani. "L'Italia - hanno aggiunto - ha il più basso tasso di natalità in Europa, uno dei più bassi al mondo e nel 2022, siamo giunti al minimo storico: 393.000 nati, circa il 2 per cento in meno dell'anno precedente, in cui si era già registrato il record negativo dall'unità d'Italia. Per questo ogni impegno deve essere assunto per promuovere la natalità, sul piano economico, sul piano dei sostegni alla maternità, alla famiglia e all'infanzia, ma anche sul piano culturale. Bene ha asserito il presidente Meloni - hanno concluso Rampelli e Mennuni - dobbiamo rimettere in cammino la speranza e favorire quei giovani che scelgano di creare la cellula prima della società: la famiglia". (Rin)