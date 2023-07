Milano: a Loro Piana un negozio in Galleria per 2,3 milioni all'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano ha aggiudicato a Loro Piana un negozio da 188 metri quadri e doppia vetrina sull'Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele II per un canone annuo di 2,3 milioni. Si tratta di uno dei canoni al metro quadro più alti versati al Comune per una boutique in Galleria, pari a oltre 12 mila euro al metro all'anno: è secondo solo all'importo record offerto da Dior nel febbraio 2020, pari a oltre 15.500 euro al metro quadro. La boutique assegnata a Loro Piana, fino a pochi mesi fa a insegna Tod's, è disposta su tre piani (terra, interrato e ammezzato), con ingresso, doppia vetrina e affaccio al centro del "Salotto" di Milano. "Prosegue il processo di valorizzazione della Galleria Vittorio Emanuele" afferma l'assessore al Bilancio e Patrimonio, Emmanuel Conte "nel nuovo scenario di ripresa delle attività economiche e del turismo. L'interesse degli operatori per i negozi del Salotto resta alto, sintomo dell'attrazione esercitata da uno dei luoghi più simbolici della città. "Anche grazie a questa nuova assegnazione - conclude Conte - la Galleria continua ad essere un importante strumento per sostenere i servizi ai cittadini in un momento in cui i bisogni sono in significativa crescita". (Com)