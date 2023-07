Roma: Ferrara (M5s), bene approvazione nostro odg, ma assenza Gualtieri dimostra menefreghismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi al Consiglio straordinario sul Mare di Roma dovevamo parlare di servizi, pulizia e vigilanza sulle spiagge; invece l'intervento dell'assessora Alfonsi è stato un compitino, mentre il presidente Falconi è sembrato essere la parte che ha subito un torto. La visione da loro fornita è stata del tutto parziale e l'assenza del sindaco ha dimostrato la lontananza di questa amministrazione dal territorio. Così in una nota il rappresentante al Consiglio nazionale M5s per la circoscrizione Centro Italia, e vicepresidente dell'Assemblea capitolina, Paolo Ferrara. "Le spiagge di Roma non sono solo Capocotta e Castel Porziano, di cui ha parlato la maggioranza senza tra l'altro dare indicazioni precise sulla loro valorizzazione. Ci sono anche le spiagge libere di Ostia Ponente e gli stabilimenti balneari, i cui problemi sono saliti all'attenzione delle cronache. Per le spiagge di Ponente un modello c'era, e l'avevamo messo in campo noi, stanziando fondi e garantendo servizi essenziali, compreso il salvataggio, l'illuminazione, gli impianti sportivi. Un modello che ha funzionato anche in pandemia, riconosciuto a livello nazionale", spiega. (segue) (Com)