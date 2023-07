Italia-Grecia: Crosetto incontra a Vilnius omologo Dendias, focus su impegno in Nato e Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha incontrato oggi l’omologo greco Nikos Dendias a Vilnius, in Lituania, dove si è svolta la prima giornata di lavori del vertice della Nato. Lo ha riferito su Twitter il ministero della Difesa, sottolineando che si è svolto un “cordiale dialogo”. “La comune visione e l’impegno congiunto nella Nato e nell’Unione europea consentono il rafforzamento delle relazioni per una migliore sicurezza nel Mediterraneo e nel fianco sud dell’Alleanza, essenziali per la stabilità internazionale”, si legge nel tweet.(Res)