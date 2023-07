Caso Orlandi: fratello Pietro, verità fa male ma il Vaticano la conosce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La verità "fa male a qualcuno, e non è quella di mio zio. In Vaticano sanno cosa è successo; ne sono convinto e l'ho sempre detto. Lo sapeva Wojtila, lo sapeva Ratzinger, e probabilmente lo sa anche Francesco. Lui" Papa Francesco "forse ha capito che 40 anni di silenzio non sono bastati a nulla. Io vedo il bicchiere mezzo pieno, e mi auguro che Francesco abbia voluto dire basta". Lo ha detto, nel corso della conferenza stampa presso la sede dell'Associazione della stampa estera a Roma, Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, la ragazza scomparsa a 15 anni il 22 giugno 1983 dal Vaticano. "Il Vaticano - ha aggiunto - sta trovando il modo per scaricare qualunque responsabilità su altri, addirittura sulla famiglia. Le ultime briciole di dignità" il Vaticano "le ha perse ieri sera. La carognata fatta è stata vergognosa", ha concluso. (Rer)