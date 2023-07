Giubileo: sindacati chiedono a sindaco un incontro di aggiornamento entro il mese di luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incontro di aggiornamento, da tenersi entro il mese di luglio, sull'andamento del cronoprogramma, sugli esiti delle gare e sull'apertura dei cantieri in vista del Giubileo. Lo chiedono, in una lettera indirizzata al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio Natale Di Cola, il segretario generale della Cisl di Roma Capitale Rieti Enrico Coppotelli e il segretario generale della Uil del Lazio Alberto Civica ribadendo come l'incontro in questione sia stato proposto dallo stesso sindaco "nel corso della riunione tenuta presso i suoi uffici lo scorso 3 giugno, riguardante lo sviluppo operativo delle opere pubbliche relative ai finanziamenti per Giubileo e Pnrr". (Com)