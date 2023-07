Piemonte: Unione Industriali, nel III trimestre manifattura in difficoltà, bene i servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manifattura arranca mentre le attese dei servizi restano positive. Sono questi i due dati più rilevanti a livello settoriale intercettati dall'analisi congiunturale del Piemonte del III trimestre effettuata da Unione Industriali Torino e Confindustria Piemonte. Nel manifatturiero si è registrato un raffreddamento delle attese rispetto a marzo, con il saldo della produzione che è passato dal +15,5 per cento al +2,2 per cento. Al contrario, nei servizi il salto è stato pari al 21,,4 per cento contro il 15,8 per cento della scorsa rilevazione. (Rpi)