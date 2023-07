Egitto: premier Madbouly, entrate valuta forte arriveranno a 191 miliardi di dollari entro 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto prevede di aumentare le entrate annuali di valuta forte a 70 miliardi di dollari all'anno, raggiungendo i 191 miliardi di dollari entro il 2026. Lo ha dichiarato il primo ministro egiziano, Mustafa Madbouly, in una conferenza stampa. “Pagheremo tutti gli obblighi finanziari esteri in tempo e senza alcun ritardo", ha affermato Madbouly, ammettendo che “alcune società sono in ritardo nel trasferire i propri profitti all'estero”. Tuttavia, secondo il premier, “il governo sta lavorando per risolvere questo problema temporaneo in collaborazione con la Banca centrale”. Da parte sua, la ministra egiziana della Pianificazione, Hala Said, ha affermato che il governo si è posto come obiettivo per il 2023 un tasso di crescita dell'economia egiziana del 4 per cento, “sostenuto dalla crescita dei settori delle comunicazioni, dell'agricoltura e dei trasporti”. Inoltre, il governo sta lavorando per “risolvere la crisi della carenza di valuta estera”, ha detto Said. Il ministro delle Finanze dell'Egitto, Mohamed Maait, ha annunciato che “il deficit totale del bilancio egiziano per l'anno fiscale 2022-2023 ammonta al 6,2 per cento del Prodotto interno lordo (Pil), rispetto al 6,1 per cento dell’anno scorso”, aggiungendo che il ministero mira a “ridurre il rapporto debito/Pil dal 97 al 75 per cento entro un periodo di quattro o cinque anni” e ad “attrarre finanziamenti esteri fino alla fine del 2023 per un valore di 3 miliardi di dollari”. (Cae)