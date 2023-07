Pnrr: Roccella, asili si faranno, smentite cassandre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dispetto di tante Cassandre, gli asili nido previsti dal Pnrr verranno realizzati e sono già stati aggiudicati lavori per oltre il 91,4 per cento delle risorse. Lo ha detto Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, intervenendo all’evento “Natalità, conciliazione, welfare aziendale” presso il Consiglio regionale del Lazio. “Il quadro emerso oggi da parte del ministro Fitto nel corso della cabina di regia sul Pnrr, e confermato dal ministro Valditara e dal presidente dell’Anci Decaro - ha affermato Roccella -, è molto confortante. E voglio sottolineare che questo risultato, accanto agli sforzi degli enti locali, ha visto un impegno fondamentale da parte del governo che ha saputo aiutare i comuni a superare le difficoltà, semplificando le procedure, scadenzando i bandi, accompagnando ogni fase di questo percorso. Come ministra della Natalità sono davvero contenta di questo risultato che smentisce mesi di narrazione disfattista. Gli asili si stanno facendo e si faranno - ha concluso la ministra -, e le famiglie italiane avranno un importante servizio in più”. (Rin)