- La riforma della giustizia "è una priorità di questo governo. Chi pensava che la questione potesse essere accantonata è stato smentito dall'evidenza dei fatti. Il ddl Nordio lo consideriamo un ottimo punto di partenza anche se abbiamo delle idee per migliorarlo in chiave garantista". Lo sottolinea il senatore e capogruppo di Forza Italia in commissione giustizia Pierantonio Zanettin al Tg Parlamento. (Rin)