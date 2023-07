Torino: Fondazione Crt, Varese nuovo segretario generale dopo la vittoria di Palenzona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rivoluzione di Palenzona alla presidenza della Fondazione Crt parte dal nuovo segretario. Il Cda ha scelto Andrea Varese per sostituire Massimo Lapucci che ricopriva l'incarico dal 2012. Classe 1964, originario di Torino, Varese è un esperto di processi e temi regolamentari bancari, problematiche di gestione di rischi e ridisegno dei processi aziendali. Ha lavorato per diversi anni nel Gruppo Fiat, in Italia e all'estero e Successivamente è entrato in Unicredit, dove ha ricoperto incarichi strategici e di primo piano dapprima in Polonia e, successivamente, in Italia, Germania e in altri Paesi europei, occupandosi di gestione dei rischi e problematiche creditizie. Ha operato inoltre nel settore del Corporate and Investment Banking e nello sviluppo e nella gestione dei modelli di rischio. E' membro del Supervisory Board di Yunex Traffic, società tedesca leader mondiale nello sviluppo e nella gestione di piattaforme di intelligenza artificiale per la mobilità integrata. (segue) (Rpi)