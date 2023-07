Torino: Fondazione Crt, Varese nuovo segretario generale dopo la vittoria di Palenzona (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro obiettivo è di consolidare sempre più la presenza e l'attenzione della Fondazione alla comunità torinese, dandole al tempo stesso un respiro e una visione internazionali. In questo senso, anche a nome di tutto il Consiglio, voglio dare il mio benvenuto ad Andrea Varese - ha affermato Fabrizio Palenzona, presidente della Fondazione Crt -. Il nuovo Segretario Generale è un autorevole esponente della città di Torino che ha costruito, negli anni, una importante e solida carriera internazionale, sia dal punto di vista industriale che finanziario e filantropico. Varese è un esperto nella gestione dei processi aziendali e dei modelli di rischio, oltre che del corporate e dell'investment banking. Siamo certi che la sua esperienza, profusa in diversi ambiti e in diversi business, potrà apportare un contributo determinante alla strategia di sviluppo della Fondazione, a vantaggio della città di Torino e di tutti i nostri stakeholder", ha concluso. (Rpi)