Urbanistica: Baglio-Melito (Pd), da amministrazione sforzo straordinario per nuove regole

- Questa Amministrazione sta facendo un lavoro cui nessuno prima aveva dato seguito per aggiornare le norme urbanistiche – Norme tecniche di Attuazione e Carta per la qualità - collegate al Piano regolatore generale, risalenti all'anno 2003 e da allora mai modificate. È un lavoro complesso perché si tratta di uno strumento di pianificazione che interessa un territorio vasto e disomogeneo come quello della nostra città. Lo dichiarano la capogruppo del Pd in Campidoglio Valeria Baglio e la consigliera capitolina Pd e vicepresidente della commissione capitolina Urbanistica Antonella Melito. "L'attenzione nei confronti di questa attività di revisione è sempre stata molto alta e non ha mai avuto momenti di calo. Una revisione che era attesa da tutti ed era attesa da anni, e in quanto tale, la sua recente pubblicazione, lo scorso 5 luglio, non può ritenersi silenziosa come da qualcuno contestato in Aula", proseguono. (segue) (Com)