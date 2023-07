Urbanistica: Baglio-Melito (Pd), da amministrazione sforzo straordinario per nuove regole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Carta della qualità è un documento di natura gestionale e non prescrittivo, che nasce dalla volontà di guidare gli interventi da un punto di vista qualitativo individuando al suo interno tutti gli elementi, parte di un patrimonio in continuo aggiornamento, che presentano particolare valore urbanistico, architettonico, archeologico, monumentale e culturale, da conservare e valorizzare. In questa fase gli uffici hanno prodotto una revisione di tutti i 34 elaborati gestionali G1 Carta per la qualità. Trattandosi di un documento fondamentale per la pianificazione del territorio urbano e visto anche il periodo in cui è intervenuta la pubblicazione, l'assessore Veloccia, accogliendo anche quanto riferito dai consiglieri capitolini durante la commissione urbanistica dello scorso 5 luglio, ha richiesto agli uffici la possibilità di modificare la durata della finestra di pubblicazione e di ampliarla di ulteriormente, per consentire un'ulteriore opportunità di revisione, garantire la più ampia partecipazione da parte di tutti i soggetti interessati e pervenire ad un lavoro efficace ed efficiente che risponda a quasi venti anni di attese", concludono. (Com)