Nato: Crosetto a Vilnius per il vertice dell’Alleanza atlantica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- “Le sfide attuali e soprattutto quelle future impongono, oggi più che mai, la necessità di rafforzare la sicurezza degli Alleati che operano nell’ambito della Nato. Bisogna agire coesi per rispondere a uno scenario problematico in continua evoluzione cui bisogna garantire sempre più sicurezza”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in occasione dell’apertura dei lavori del summit Nato di Vilnius, cui partecipa oggi e domani insieme al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani. Il summit, presieduto dal Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, rappresenta un importante momento di confronto sulle sfide più urgenti, attuali e future, dell’Alleanza atlantica. Tra i principali temi trattati, il rafforzamento della postura di deterrenza e difesa della Nato e il sostegno all'Ucraina. In particolare, il ministro Crosetto ha preso parte alla riunione del Consiglio Nord Atlantico dei ministri della Difesa. Un’occasione per rimarcare l’attenzione verso il Fianco sud della Nato. (segue) (Com)