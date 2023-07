Nato: Crosetto a Vilnius per il vertice dell’Alleanza atlantica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo qui a Vilnius per disegnare una nuova geografia dell’Alleanza atlantica che, da quasi 75 anni, garantisce la pace, la sicurezza e la libertà entro i nostri confini”, ha affermato Crosetto, sottolineando che “le decisioni prese qui ci consentiranno di affrontare con determinazione, e insieme, tutte le sfide presenti e future che abbiamo di fronte”. Nel cambiamento che si sta verificando nello scenario geopolitico mondiale, la Nato sta adattando i suoi piani e ridisegnando la sua struttura geopolitica. Ne sono un esempio l’ingresso, già avvenuto, della Finlandia nell’Alleanza e la candidatura della Svezia per diventare un nuovo membro della Nato, come presto avverrà. Inoltre, sarà necessario anche attuare un nuovo modello di Forze armate dei Paesi Nato, e quindi adattare le strutture di comando, nonché aumentare gli sforzi per garantire il raggiungimento degli obiettivi finanziari fissati dalla Nato e necessari allo sviluppo dell’Alleanza. (Com)