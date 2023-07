Cultura: Biancofiore (Cd'I-Nm), ddl per proteggere patrimonio culturale e artistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proteggere il nostro patrimonio culturale e artistico significa proteggere la nostra storia, tutelare la nostra eredità per le future generazioni e, in definitiva, significa fare il nostro dovere". Lo ha detto in Aula annunciando il voto favorevole al ddl sulla protezione dei beni culturali la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d'Italia, Noi moderati, Udc, Coraggio Italia, Mair. "Il patrimonio culturale, ultimamente preso di mira da varie associazioni presunte ambientaliste ma anche da singoli episodi di autentico vandalismo - ha aggiunto - ci è stato affidato dai nostri avi ed in quest'ottica noi ne siamo i custodi. Nostro dovere è garantirne l'integrità in modo che possa goderne anche chi verrà dopo di noi. Sono molto contenta che questo ddl, che inasprisce le sanzioni pecuniarie e che si aggiunge alla legge penale già esistente per tali problematiche, venga approvata per primo dal Senato che mesi fa è stato oggetto di un atto di becero vandalismo e ripeto di vandalismo non di una pacifica manifestazione di protesta. Ringrazio il ministro Sangiuliano che prontamente e meritoriamente si è fatto portatore di queste istanze cercando si stoppare gli attacchi ai monumenti e ai siti artistici che producono oltre al loro deturpamento anche danni economici per il loro ripristino", ha concluso.(Rin)