Roma: assessore Urbanistica, ora al lavoro per recupero Largo Brambilla a Tor bella Monaca

- L'indirizzo ampio e unanime dell'Assemblea capitolina per la riconversione dei locali di Largo Bambrilla dell'Opera pubblica n. 19 del Pru di Tor Bella Monaca è una importantissima notizia. Così in una nota l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia. "Il fatto che si voglia creare un luogo per la formazione e il lavoro in un quartiere di frontiera come questo e la disponibilità a farlo con il sostegno della Città metropolitana, rende ancor più solida questa ipotesi progettuale. Sono convinto che con questo obiettivo - prosegue - si riuscirà a garantire un importante servizio per i cittadini, soprattutto per i più giovani, e allo stesso tempo si potranno aggiungere spazi e funzioni per rispondere alle esigenze del territorio. Un passo decisivo dopo il sopralluogo sul posto di alcune settimane fa in cui sono state analizzate le varie ipotesi alternative e dopo l'importante lavoro di approfondimento e analisi svolto dai consiglieri capitolini. Da domani a lavoro per trasferire tali indirizzi ai soggetti attuatori e risanare un'altra ferita urbanistica di quel territorio", conclude. (Com)