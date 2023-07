Difesa: Rauti, pace e stabilità centrali in agenda governo Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La puntualità e la verifica delle fonti sono una delle specialità di Agenzia Nova che ci accompagna da un ventennio" Isabella Rauti

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- "Il governo italiano conferma il pieno e incondizionato sostegno all'Ucraina e guarda con attenzione alle sfide della sicurezza che si concentrano nel quadrante euro-atlantico, in Africa e nel Mediterraneo allargato", lo ha detto il sottosegretario alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, che oggi ha rappresentato nella sala Regina della Camera dei deputati, il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, alla presentazione del volume "Manifesto della pace Salvator Mundi. Strategia e opportunità per un'Europa unita". "Nessuno si difende da solo. La pace in Ucraina - ha evidenziato Rauti - ci riguarda direttamente perché significa pace e stabilità in Europa e quindi al livello globale. Pace ed Europa, Europa e pace sono un nodo inscindibile. Chi vorrebbe scioglierlo e minare così la vocazione stessa dell'Europa dovrà fare i conti con i governi impegnati a costruire e portare pace e stabilità. È questo l'impegno del governo Meloni nell'ambito dell'Ue e dell'Alleanza", ha detto Rauti, "Il contingente italiano impegnato nella missione Nato sul fianco est dell'Europa ha il compito strategico di difendere un confine non solo fisico e geografico ma anche politico che oggi più che mai, dopo l'invasione russa dell'Ucraina, è anche un confine nevralgico ed un asse geopolitico da cui non si può prescindere quando si vuole un'Europa unita e la pace in Europa", ha concluso. (Rin)