Usa: Cuba, due anni dopo le proteste ancora molti in carcere senza processo giusto

- Nel giorno in cui si celebrano due anni dallo scoppio di inedite proteste di piazza, gli Stati Uniti tornano a chiedere alle autorità di Cuba la celebrazione di processi regolari e il rispetto del diritto per tutti di manifestare. "Centinaia di prigionieri politici arrestati e condannati senza un giudizio giusto, molti dei quali giovani, sono ancora in carcere due anni dopo le storiche proteste del'11 luglio", scrive l'ambasciata degli Stati Uniti all'Avana, "La società cubana non può progredire senza l'opinione e il contributo dei suoi cittadini", prosegue l'ambasciata in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. L'11 luglio del 2021, migliaia di cubani hanno iniziato ad occupare le strade e le piazze di diverse città, in protesta per le severe restrizioni economiche dettate dalla pandemia, causa del crollo verticale del turismo. (segue) (Was)