Usa: Cuba, due anni dopo le proteste ancora molti in carcere senza processo giusto (2)

- Dal luglio del 2021, le autorità cubane hanno eseguito 21 condanne a morte senza regolare processo. Lo denuncia l'organizzazione non governativa "Archivo Cuba", secondo cui le "esecuzioni extra-giudiziarie" sono parte dei 4.374 omicidi attribuiti al regime cubano documentati dal 1 gennaio del 1959 ad oggi". Una lista "parziale", che comprende anche 3.069 "fucilazioni senza il dovuto processo legale. Questa cifre non include le migliaia di altre morti legate ad altre cause di carattere politico", si legge in una nota. Inoltre, l'ong denuncia la "militarizzazione" che l'Avana avrebbe posto in essere da dopo le proteste dell'11 luglio del 2021, "quando migliaia di persone hanno iniziato a marciare pacificamente per tutto il Paese per ottenere libertà". Manifestazioni "soffocate con la violenza", si legge ancora nella nota che ricorda gli almeno 1.555 arresti censiti dal gruppo "Justicia 11J" (Was)