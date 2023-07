Credito: Carcos (Intesa Sanpaolo), difficile capire recessione, aspetterei a rialzare tassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prevedere se siamo davanti a una recessione "oggi è veramente difficile", in questo momento "aspetterei prima di continuare a rialzare i tassi". A sottolinearlo è Tommaso Corcos, Amministratore Delegato di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, a margine della presentazione di “Direct advisory”, che si è tenuta oggi a Milano. La politica monetaria "agisce con un lag temporale, che non è ancora passato" ha precisato Carcos, per cui "immagino che qualche dato meno brillante si possa vedere. Ora davanti all'aggressività delle banche centrali è maggiore il rischio di un errore della politica monetaria". L'Ad di Fideuram ha poi accennato ad una battuta, "che io trovo una metafora, dell'uomo sotto la doccia: continua a girare il rubinetto perché non sente l'acqua calda e si brucia. A volte il banchiere centrale viene accostato all'uomo sotto la doccia". (Rem)