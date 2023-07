Sanità: Iss e Fondazione The Bridge, più servizi di genere a sostegno di chi invecchia con Hiv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Invecchiare con l'Hiv in una prospettiva di genere, promuovendo azioni mirate e avviando nuovi percorsi diagnostici e terapeutici. Se ne è parlato a Roma, nel corso di un convegno co-organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità - Centro di Riferimento per la Medicina di Genere e Dipartimento di Malattie Infettive e Fondazione The Bridge, nell'ambito del progetto Hiv Outcomes Italia, durante il quale si sono confrontati degli esperti in una logica multistakeholder, per comprendere la rilevanza delle variabili di genere nel contesto dell'invecchiamento in Hiv. "È fondamentale evidenziare le dimensioni e le variabili afferenti al genere da considerare come rilevanti anche nell'ambito del percorso di invecchiamento con Hiv – ha spiegato Mario Cascio, dell'European Aids Treatment Group (Eatg) - e pertanto da tenere in considerazione nella definizione dei percorsi diagnostico terapeutici. Servono più servizi per accompagnare e sostenere i pazienti che invecchiano con l'Hiv". (segue) (Com)