Sanità: Iss e Fondazione The Bridge, più servizi di genere a sostegno di chi invecchia con Hiv (2)

- Cascio, insieme alla professoressa Antonella D'Arminio Monforte, dell'Università di Milano, sono i responsabili scientifici della sezione italiana di Hiv Outcomes, percorso nato a livello europeo nel 2016 per ragionare su una nuova modalità di affrontare i bisogni delle persone sieropositive e migliorarne la vita, aumentando allo stesso tempo la sostenibilità dei sistemi sanitari europei attraverso la condivisione di best practices e approcci innovativi alla cura. "Abbiamo bisogno di un sistema sanitario che metta al proprio centro il paziente e che includa un cambiamento nell'approccio clinico all'infezione e alle patologie a essa collegate" ha osservato Antonella D'Arminio Monforte, aggiungendo che "il tema dell'invecchiamento con l'Hiv sta assumendo risvolti importanti nella nostra società. L'incontro all'Iss ha offerto utili stimoli di riflessione per valorizzare le specificità di genere e cercare soluzioni alle problematiche connesse ai bisogni di ciascuno. A differenza di quanto avviene in altri Paesi europei, in Italia la medicina di genere non ha assunto un ruolo centrale nella definizione dei percorsi diagnostici e di presa in carico". (segue) (Com)