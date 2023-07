Sanità: Iss e Fondazione The Bridge, più servizi di genere a sostegno di chi invecchia con Hiv (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luca Busani, Centro di Riferimento per la Medicina di Genere, Istituto Superiore di Sanità, ha dichiarato: "Sul tema dell'invecchiamento si può osservare che per ogni bambino si contano 5,4 anziani. L'indice di vecchiaia in 70 anni è passato da 33,5 per cento a 187,6 per cento, mentre rispetto al 2011 l'età media si è innalzata di tre anni, da 43 a 46 anni". Per Angela Ruocco, Centro di Riferimento per la Medicina di Genere, Istituto Superiore di Sanità: "Le persone anziane transgender (Tgd), hanno bisogni peculiari e pongono sfide particolari. Tra le azioni da mettere in atto, c'è senz'altro un'informazione mirata. Occorrono, poi, un approccio inclusivo rispetto all'assistenza sanitaria e nuove relazioni di fiducia tra operatori e persone anziane, che si possano esprimere al di là del genere di appartenenza". Luisa Brogonzoli, Centro Studi Fondazione The Bridge ha sottolineato che: "Dalla discussione di oggi emerge con chiarezza la necessità che questi temi fondamentali per garantire il benessere e la qualità della vita delle persone con HIV diventino parte integrante dei Piani diagnostico terapeutici e assistenziali (Pdta) regionali". Sono intervenuti, inoltre, Teresa Bini, Malattie infettive, Ospedale San Paolo, Milano; Antonella Cingolani, Malattie infettive, Policlinico Gemelli, Roma; Miki Formisano, Network Persone Sieropositive - NPS Italia; Daniele Gianfrilli, Endocrinologia, Università "La Sapienza", Roma; Giovanni Guaraldi, Malattie infettive, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. (Com)