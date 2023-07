Nato: comunicato finale, aperti a creare rapporto di trasparenza reciproca con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi della Nato restano “aperti a un impegno costruttivo con la Cina, anche per creare trasparenza reciproca, al fine di salvaguardare gli interessi di sicurezza dell'Alleanza”. E’ quanto si legge nel comunicato emesso al termine della prima giornata di lavori del summit di Vilnius. “Stiamo lavorando insieme responsabilmente, come alleati, per affrontare le sfide sistemiche poste dalla Cina alla sicurezza euro-atlantica e garantire la capacità duratura della Nato di garantire la difesa e la sicurezza degli alleati. Stiamo rafforzando la nostra consapevolezza condivisa, migliorando la nostra resilienza e preparazione e proteggendoci dalle tattiche coercitive della Cina e dagli sforzi per dividere l'Alleanza. Sosterremo i nostri valori condivisi e l'ordine internazionale basato su regole, inclusa la libertà di navigazione”, si legge nel comunicato. (Sts)