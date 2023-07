Lazio: Maura (Fd'I), in commissione con comitato civico Arce per uscita da Consorzio bonifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ho preso parte con interesse ai lavori della XII Commissione dove sono stati uditi i rappresentanti del Comitato Civico di Arce nato per uscire dal Consorzio di Bonifica Valle del Liri di Cassino. Così Daniele Maura, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. "Ritengo importante la fase di dialogo e disponibilità di ascolto che il Commissario Sonia Ricci ha garantito illustrando il lavoro svolto e le attività da concretizzare. Auspico che da questa concertazione - aggiunge - possa ripartire un confronto scevro da ogni forma di strumentalizzazione e sono certo che da questa base di partenza si possano costruire le giuste sinergie con le quali cogliere i risultati più adeguati al nostro territorio. Riguardo i contributi da chiedere alla proprietà consorziale occorre rendere con caratteristiche di continuità il rapporto con le singole amministrazioni determinando le aliquote più appropriate". (segue) (Com)