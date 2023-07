Lazio: Maura (Fd'I), in commissione con comitato civico Arce per uscita da Consorzio bonifica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le recenti risposte in termini di finanziamento ottenute da parte dei Consorzi di Bonifica del Sud Pontino di Latina , del Litorale Nord di Roma e del Consorzio dell'Etruria Meridionale e Sabina dimostrano che il sistema dei Consorzi di Bonifica con Anbi Lazio è in grado di concretizzare progetti esecutivi mediante i quali alla pari di altre regioni del nord d'Italia ottenere finanziamenti ministeriali e comunitari. Anche i Consorzi della provincia di Frosinone hanno pronte diverse progettualità per l'ammodernamento della rete irrigua e per migliorare la salvaguardia idrogeologica e sono presenti nelle varie graduatorie . Il grande lavoro di sistema che Anbi Lazio, l'associazione regionale dei Consorzi di Bonifica sta portando avanti ha il merito, indiscusso, di aver fatto emergere come e dove operano queste strutture per quel racconto e quella conoscenza che devono essere alla base di ogni rapporto con la comunità. Noi dobbiamo inquadrare questi Enti non più come controparti ma come parti attive di un processo ormai indispensabile di salvaguardia e garanzia e concretizzare ulteriori sinergia a vantaggio dei consorziati , delle imprese e dei cittadini", conclude. (Com)