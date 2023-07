Nato: comunicato finale, Cina condanni invasione russa dell’Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approfondimento del partenariato strategico tra la Cina e la Russia e i loro tentativi, che si rafforzano reciprocamente, di indebolire l'ordine internazionale basato su regole sono contrari ai valori e agli interessi della Nato. E’ quanto si legge nel comunicato emesso al termine della prima giornata di lavori del vertice di Vilnius. “Chiediamo alla Cina di svolgere un ruolo costruttivo come membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, di condannare la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, di astenersi dal sostenere in alcun modo lo sforzo bellico della Russia, di cessare di amplificare la falsa narrativa della Russia che incolpa l'Ucraina e Nato per la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e per aderire agli scopi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite”, si legge nel comunicato. Inoltre, si legge nel comunicato, i Paesi della Nato chiedono “in particolare alla Cina di agire in modo responsabile e di astenersi dal fornire qualsiasi aiuto letale alla Russia”.(Sts)