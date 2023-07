Sanità: De Poli (Udc), cuore artificiale italiano sfida possibile, priorità è salvare quante più vite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Senato parliamo di cuore artificiale italiano, con i massimi esperti della Cardiochirurgia italiana e con il ministro della Salute Schillaci. In Italia, purtroppo, come ci dicono i numeri, le donazioni di cuore sono in calo. Nel 2020 sono stati fatti 240 trapianti. I pazienti in lista di attesa sono 670. Dobbiamo investire di più sulla ricerca per individuare nuove strade e nuove soluzioni e, soprattutto, per salvare quante più vite umani possibili”. Lo ha detto il senatore Udc Antonio De Poli che, stamane, a palazzo Madama, a Roma, ha promosso una conferenza stampa dal titolo "Cuore artificiale italiano: la sfida possibile", alla presenza del ministro della Salute, Orazio Schillaci, del professor Gino Gerosa (direttore U.O. Cardiochirurgia Azienda ospedaliera Università di Padova), Serafina Valente (Università di Siena) e Vincenzo Tarzia (Cardiochirurgia, Azienda ospedaliera Università di Padova). "Attualmente il tempo medio di attesa per il trapianto di cuore è di circa un anno e mezzo. Circa il 20 per cento dei pazienti non riesce ad arrivare al giorno del trapianto. Fermo restando che la migliore soluzione resta la donazione di un cuore, stamane in questo tavolo - alla presenza di autorevoli relatori - parliamo di una prospettiva. Secondo noi, è importante che l’Italia riesca a sviluppare un progetto di ricerca per un cuore artificiale italiano", ha evidenziato ancora De Poli.(Rin)