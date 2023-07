Terrorismo: Nato, contrastiamo tutte le forme terroristiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi della Nato respingono e condannano categoricamente il terrorismo con la massima fermezza possibile. E’ quanto si legge nel comunicato finale della prima giornata del vertice Nato di Vilnius. “Contrastare il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni è essenziale per la nostra difesa collettiva. Il ruolo della Nato nella lotta al terrorismo contribuisce a tutti e tre i compiti fondamentali dell'Alleanza ed è parte integrante dell'approccio a 360 gradi dell'Alleanza alla deterrenza e alla difesa. Gli alleati continueranno a combattere questa minaccia con determinazione, determinazione e solidarietà”, si legge nella nota. “Continueremo a impegnarci con la Coalizione globale per sconfiggere Daesh e con i Paesi partner al fine di sostenere i loro sforzi e aiutarli a costruire la loro capacità di contrastare il terrorismo. La Nato continuerà inoltre a impegnarsi, se del caso, con altri attori internazionali per garantire valore aggiunto e complementarità”, si legge ancora. (segue) (Sts)