Terrorismo: Nato, contrastiamo tutte le forme terroristiche (2)

- La nota precisa che “oggi abbiamo incaricato il Consiglio in sessione permanente di aggiornare gli orientamenti politici e il piano d'azione della Nato sull'antiterrorismo e di riesaminare, in consultazione con i nostri partner regionali, le aree in cui la Nato può fornire assistenza civile-militare ai partner in questo campo. Il nostro approccio al terrorismo e alle sue cause è conforme al diritto internazionale e agli scopi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite e sostiene tutte le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla lotta al terrorismo”. (Sts)