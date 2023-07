Olocausto: Paroli (FI), Museo a Roma per valorizzare memoria collettiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il gruppo di Forza Italia è favorevole alla partecipazione del ministero della Cultura alla Fondazione Museo della Shoah, una istituzione benemerita impegnata a far conoscere cosa è veramente stato l'Olocausto e le atrocità che lo hanno caratterizzato". Lo ha detto il senatore di Forza Italia Adriano Paroli intervenendo in Aula durante le dichiarazioni di voto sul ddl per l'istituzione del Museo della Shoah a Roma. "Il museo serve a creare una nuova coscienza anche attraverso le visite didattiche delle scuole, in continuità con quanto già fatto dal Senato in questa legislatura approvando il disegno di legge sui viaggi della memoria degli studenti. L'obiettivo è quello di valorizzare un ulteriore luogo di conservazione della memoria", ha concluso. (Rin)