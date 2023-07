Nato: in corso bilaterale tra Biden ed Erdogan a Vilnius

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sta avendo in questi minuti un bilaterale con l'omologo turco Recep Tayyip a margine del vertice Nato di Vilnius. "È bello rivederti. Voglio ringraziarti per la tua diplomazia, il tuo coraggio e la tua leadership", ha detto Biden all'inizio dell'incontro, che ha definito il vertice di Vilnius un "incontro storico". "Credo che l'incontro di oggi a margine del vertice della Nato sia il primo passo. I nostri incontri prima di questo sono stati dei semplici riscaldamenti. Questo è un nuovo processo di cinque anni e ora ti stai preparando per le prossime elezioni. Colgo l'occasione per augurarti buona fortuna", ha dichiarato da parte sua Erdogan. "Beh, grazie mille. Non vedo l'ora di incontrarti nei prossimi cinque anni", ha ribattuto Biden. I due leader non hanno risposto alle domande dei cronisti né hanno rilasciato dichiarazioni sul possibile prossimo ingresso dell'Ucraino nell'Alleanza. (Res)