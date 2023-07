Nato: comunicato finale, vicinato meridionale deve affrontare sfide alla sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicinato meridionale della Nato, in particolare le regioni del Medio Oriente, del Nord Africa e del Sahel, deve affrontare sfide interconnesse in materia di sicurezza, demografiche, economiche e politiche. E’ quanto si legge nel comunicato finale della prima giornata del vertice Nato a Vilnius. “Questi sono aggravati dall'impatto del cambiamento climatico, dalla fragilità delle istituzioni, dalle emergenze sanitarie e dall'insicurezza alimentare. Questa situazione offre un terreno fertile per la proliferazione di gruppi armati non statali, comprese le organizzazioni terroristiche. Consente inoltre interferenze destabilizzanti e coercitive da parte di concorrenti strategici”, si legge nella nota. “La Russia sta alimentando tensioni e instabilità in queste regioni. L'instabilità pervasiva si traduce in violenze contro i civili, compresa la violenza sessuale legata ai conflitti, nonché attacchi contro beni culturali e danni ambientali. Contribuisce allo sfollamento forzato, alimentando la tratta di esseri umani e la migrazione irregolare. Queste tendenze pongono serie sfide transnazionali e umanitarie e hanno un impatto sproporzionato su donne, bambini e minoranze”, si legge ancora. “In risposta alle profonde implicazioni di queste minacce e sfide all'interno e nelle vicinanze dell'area euro-atlantica, oggi abbiamo incaricato il Consiglio Nord Atlantico in sessione permanente di avviare una riflessione completa e approfondita sulle minacce e sfide esistenti ed emergenti, e opportunità di impegni con le nostre nazioni partner, organizzazioni internazionali e altri attori rilevanti nella regione, che saranno presentate dal nostro prossimo vertice nel 2024”, conclude il comunicato.(Sts)