Mobilità: De Corato, Comune continua politica dei divieti, dannosi per economia

- "La Giunta di Palazzo Marino, non contenta dei disastri già realizzati negli ultimi anni, ne ha combinata un'altra; infatti, dal 2024, l'accesso al quadrilatero della moda non sarà più concesso a tutti, ma solo a taxi, ncc e camion per carico e scarico merci. Inoltre, saranno completamente rimossi tutti i parcheggi a rotazione e chi avrà necessità di parcheggiare, sarà costretto a utilizzare i parking sotterranei. Questo è un altro colpo, dopo quello in corso Buenos Aires, sferrato al commercio milanese e ai commercianti". Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, commentando stop alle auto nel quadrilatero della moda dal 2024. "In questo modo, il Centrosinistra, intende risollevare il commercio cittadino? Questo è il risultato del Governo della città da parte della Sinistra. L'Amministrazione Sala continua la politica dei divieti inutili e dannosi all'economia della nostra città", conclude.(Com)