Kirghizistan-Mongolia: presidente Japarov conclude visita, firmati accordi di cooperazione (2)

- Le parti hanno rilevato “posizioni simili” sulle questioni regionali e internazionali, ribadendo il sostegno alle iniziative intraprese nel quadro delle Nazioni Unite, dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc), dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) e della Conferenza sulle misure di rafforzamento della fiducia e dell'interazione in Asia (Cica). L'ultima visita di un capo di Stato del Kirghizistan in Mongolia risale a 21 anni fa. Oltre al suo omologo, Japarov ha incontrato in occasione della visita anche il presidente del parlamento della Mongolia, Zandanshatar Gombozhav, e il primo ministro Oyun-Erdene Luvsannamsrai. Japarov ha presenziato inoltre all'apertura del Festival nazionale Naadam e di altre cerimonie nella veste di ospite d'onore. (Res)