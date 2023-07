Olocausto: Bevilacqua (M5s), museo aiuterà a mantenere viva la memoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perché la memoria non solo venga preservata ma soprattutto venga veicolata e si connetta attraverso più canali possibili a più soggetti possibili, “come Movimento 5 stelle non possiamo che accogliere con estremo favore la partecipazione del Ministero della cultura alla ‘Fondazione Museo della Shoah’. Lo ha detto la senatrice M5s Dolores Bevilacqua intervenendo in aula sul ddl sull'istituzione del Museo della Shoah a Roma. "Anche solo un individuo che ignori il peso del nazifascismo nella storia – ha proseguito – è un colpo inferto alla Memoria della Shoah, a quel patrimonio dell'umanità, tributo alle vittime del genocidio degli ebrei d'Europa e dello sterminio di tutti coloro per motivi politici o razziali fossero ritenuti ‘inferiori’, Memoria dei crimini di cui si resero responsabili il governo nazista e i loro alleati fascisti nel corso del secondo conflitto mondiale”. “Ci auguriamo che questo passo definisca con chiarezza e senza fraintendimento alcuno le azioni concrete con cui il ministero concorrerà a mantenere viva e presente la memoria della tragedia della Shoah e contribuirà a realizzare a Roma il ‘Museo della Shoah’”, ha concluso. (Rin)