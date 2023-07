Trasporto aereo: volo diretto a Roma cancellato dopo 18 ore di ritardo, decine di passeggeri bloccati a Gatwick

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 18 le ore di ritardo che la compagnia Wizzair ha accumulato sul volo W2700 che avrebbe dovuto decollare ieri sera alle 21:20 dall'aeroporto di Gatwick di Londra diretto a Roma Fiumicino, ma che in seguito è stato cancellato. Decine di persone sono rimaste bloccate in aeroporto dalla notte scorsa, in attesa di un volo che è stato ripetutamente riprogrammato, senza che la compagnia abbia provveduto - come richiesto dalla normativa europea in vigore - al dovuto trasferimento dei passeggeri in hotel né fornito loro chiare motivazioni sull'origine del ritardo. Fonti di polizia hanno dichiarato ad "Agenzia Nova" che il ritardo sarebbe dipeso dall'assenza di personale di volo operativo, avendo lo staff del W2700 sforato le ore di turno da contratto. Nelle ultime settimane la compagnia ungherese ha registrato forti ritardi dovuti a carenza di personale e problemi tecnici. Secondo quanto scrive il portale "Italia Rimborso", nel 2022 Wizzair e Ryanair sono le due compagnie ad aver registrato più ritardi, con rispettivamente 1.276 e 1.093 disservizi aerei rimborsabili. (Rel)