Pnrr: Fitto, con modifiche quarta rata siamo nelle condizioni di chiedere erogazione fondi

- Dal “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, al “Rinnovo del parco ferroviario di trasporto pubblico regionale con treni puliti e servizio universale”, dalle “Infrastrutture di ricarica elettrica” alla “Creazione di imprese femminili”. Sono dieci le modifiche ad altrettanti obiettivi previsti nell’ambito della quarta rata del Pnrr che il governo ha messo oggi nero su bianco nel corso di una riunione della cabina di regia a palazzo Chigi. Modifiche che, come spiegato dal ministro per gli Affari europei, la Coesione il Sud ed il Pnrr, Raffaele Fitto, nel corso di una conferenza stampa, consentono al Paese di “tenere fede al percorso stabilito” senza alcun “de-finanziamento” delle risorse in arrivo da Bruxelles. “La quarta rata - ha scandito - grazie a queste modifiche può essere oggetto di una richiesta di pagamento che inoltreremo nei prossimi giorni”. Infatti, ha voluto precisare il ministro, “se avessimo lasciato gli obiettivi” così come indicati in precedenza si sarebbe andati incontro ad un “lavoro molto complesso di verifica” da parte della Commissione europea, come fra l’altro sta avendo per la terza rata prevista dal Piano e non ancora pervenuta. Inoltre si sarebbe corso il rischio di “non raggiungere gli obiettivi” indicati. (segue) (Rin)