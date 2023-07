Pnrr: Fitto, con modifiche quarta rata siamo nelle condizioni di chiedere erogazione fondi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante questo lavoro di revisione, ha chiarito il ministro, garanzie sui tempi per ricevere la quarta rata del Pnrr “non può darle nessuno. Noi abbiamo impostato un lavoro preliminare definendo quali obiettivi andavano corretti per raggiungere il risultato”. Il timore, come evidenziato dal ministro, è anche quello di assistere a ritardi come avvenuto per l’erogazione della terza rata: “Siamo nella fase di verifica di alcuni aspetti di dettagli dal punto di vista delle interpretazioni”, ha però rassicurato Fitto prima di tornare ad invocare un dibattito politico impostato su dialogo e confronto e non sulle polemiche. In particolare su presunti ritardi nell’attuazione del Piano: “Non ho ancora ascoltato un riferimento preciso ad un ritardo attribuibile a questo governo: alcune dichiarazioni sono sotto qualsiasi immaginazione”. E ancora: “Il concetto di ritardo mi pare opinabile perché andrebbe ancorato a dati oggettivi”, ha aggiunto rivolgendosi alle opposizioni. L’auspicio del ministro è dunque che il dibattito sia basato “su proposte concrete” ma “ogni giorno sento cose contro: penso che l’Italia avrebbe bisogno di un confronto serio, con proposte costruttive, invece di polemiche che non servono a nessuno”. (segue) (Rin)