Pnrr: Fitto, con modifiche quarta rata siamo nelle condizioni di chiedere erogazione fondi (3)

- E forse per allontanare queste polemiche il ministro ha ribadito oggi come la scadenza per le modifiche complessive al Piano, al 31 agosto, sarà rispettata e che sulla questione ci sarà modo di un confronto in Aula, il prossimo 18 luglio, in occasione della relazione semestrale sul Piano. Entrando nel dettaglio delle proposte di modifica, dieci su 27 obiettivi previsti, queste riguardano sei ministeri: Imprese e made in Italy, Infrastrutture e trasporti, Ambiente e sicurezza energetica, Istruzione e merito, Cultura e politiche di Coesione. Oltre alle già citate modifiche in materia di istruzione ed energia, il documento varato oggi prevede interventi sullo sviluppo dell’industria cinematografica (Progetto Cinecittà); sulla tecnologia satellitare ed economia spaziale; sulla sperimentazione dell'idrogeno per la mobilità ferroviaria; sul rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici; sull’uso dell'idrogeno nell'industria hard to abate; e sui servii socioeducativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore. (Rin)