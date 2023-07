© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina non accederà alla Nato mentre è in corso la guerra. A dirlo il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa al termine della prima giornata di summit Nato a Vilnius. "In Ucraina c'è una guerra in pieno corso e penso che ogni alleato sia d'accordo che, quando una guerra è in corso, non è il momento per fare dell'Ucraina un membro a pieno titolo dell'Alleanza", ha detto. (Beb)