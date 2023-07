Ucraina: Reznikov annuncia creazione di coalizione per addestramento piloti ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Oggi 11 Paesi hanno firmato un memorandum che stabilisce la creazione di una coalizione per l'addestramento dei piloti ucraini. Lo ha annunciato in un messaggio su Twitter il ministro della Difesa ucraino, Oleksij Reznikov. Il funzionario ha ringraziato i colleghi provenienti da Danimarca, Paesi Bassi, Belgio, Canada, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia e Regno Unito per il loro sostegno. Reznikov ha precisato che i piloti ucraini saranno addestrati per guidare i caccia F-16, ma il programma potrà includere anche altri tipi di aerei. (Kiu)