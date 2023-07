Nato: comunicato finale, l’Iran non deve sviluppare armi nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato ribadisce la determinazione a che l’Iran non sviluppi armi nucleari. E’ quanto si legge nel comunicato emesso al termine della prima giornata di lavori del summit di Vilnius. “Restiamo preoccupati per l’escalation del programma nucleare dell’Iran. Richiamiamo il Paese a soddisfare i suoi obblighi giuridici” e i suoi “impegni politici” per “la non proliferazione nucleare”, si legge. Ciò "è fondamentale per consentire all’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) di fornire assicurazioni credibili della natura pacifica del programma nucleare iraniano”, prosegue il comunicato. (Sts)